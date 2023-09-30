مساعد وزير الداخلية السابق لـ"صدى البلد": الجهود الأمنية خفضت معدلات الجريمة

علق اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق على كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مؤتمر "حكاية وطن" والتى نوه خلالها الرئيس انه لايوجد تقدم لاى بلد دون تحقيق الامن والاستقرار .

وقال اللواء محمد نور الدين فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الرئيس عبد الفتاح السيسي متدين ويعرف واجباته تجاه وطنه ومنذ توليه رئاسة البلاد نجح فى فرض الامن والاستفرار بعد فتره من الانفلات الامنى والقضاء على الارهاب.

واضاف مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الامن يعتبر سلعه من مقومات الحياه مثلها مثل الغذاء للمواطنين وهى اغلى سلعه فى العالم وبدونها لن يتحقق الاسقرار والنمو لاى وطن ، مضيفا ان الله جعل مصر امنه ليوم الدين .

واشاد مساعد وزير الداخلية السابق بالجهود الكبيرة التى تبذلها الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق لبسط الامن واحباط اى محاولات للخروج على القانون لتوفير المناخ المناسب للتقدم والاستقرار .

نظرية عالمية

واضاف اللواء محمد نور الدين ان هناك نظرية عالمية بين الاقتصاد والامن وهى نظرية عكسية بينهم بمعنى انه عندما يكون هناك ازمة اقتصادية تزداد الجرائم فى المجمتع ، مضيفا انه بالعكس تماما ما يحدث معنا اليوم ففى ظل الازمه الاقتصادية التى تمر بها البلاد لكن القبضه الامنيه نجحت فى حفض معدلات الجريمة وذلك ايضا بفضل الشعب المصرى الواعى .

واكد مساعد وزير الداخلية ان اشاده الرئيس السيسي اليوم بالامن يأتى ترجمه للجهود الجبارة التى قامت بها وزارة الداخلية منذ ٢٠١١ وفتره الانفلات الامنى حتى يومنا هذا .