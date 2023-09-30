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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

صدى البلد

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 وظهرت مي حلمي في الصور،برفقة والدتها و شقيقها. 

وتالقت مى حلمى ، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية ملابس فورمال بدلة باللون الاوف وايت و نسقت معه حذاء ذات الكعب العالى باللون الفوشيا.

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرهاالأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالاتالتي تظهر بها في مختلف المناسبات.

المذيعة مي حلمي ملابس ملفته

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