وصفة نبوية تخلي أولادك يصحوا للمدرسة بكل نشاط كل يوم من غير خناق

إيقاظ الأطفال صباحًا وذهابهم للمدرسة قد يكون أمرا صعبا، خاصة في أول أسبوع دراسة، وذلك بعد فترة الإجازة الصيفية التي ينامون فيها صباحًا ويستيقظون ليلاً، حيث يقلبون نظام يومهم خلال الإجازة، مما يصعب عليهم التعود على الاستيقاظ مبكرا كل يوم في الدراسة، وبالتالي تعاني الأمهات خاصةً من هذا الأمر، إلا أن رسول الله– صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله- سبحانه وتعالى-.

وورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سنن قبل النوم، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها؛ لما لها من فضل عظيم، وحثنا على اغتنامها، ومن سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.

وصية النبي قبل النوم تجعلك نشيطا طول اليوم

أوصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة، أن تردد 3 كلمات قبل النوم، علينا جميعا أن نرددها؛ حتى تجعلك نشيطا في اليوم التالي، ولديك همة على أداء كل عمل صعب، وهي:

1- سبحان الله 33 مرة .

2- الحمد لله 33 مرة .

3- الله أكبر 34 مرة .

فمن ينام ويستيقظ متعبا ومرهقا؛ فعليه أن يسبح الله قبل نومه، فمن اعتاد التسبيح قبل نومه اُعطي نشاطاً وقوة في قضاء حاجاته وقوة في عبادته.