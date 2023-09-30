شاكر: 116 مليار جنيه استثمارات الشبكة الكهربائية الموحدة حتى الآن.. وهي الأقوى بالمنطقة|فيديو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه بلغ إجمالي استثمارات الشبكة الكهربائية الموحدة حتى الآن حوالي 116 مليار جنيه وتم إزالة كافة الاختناقات بالشبكة مما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها.

وتابع وزير الكهرباء تم خفض معدلات الفقد في شبكات النقل على الجهد الفائق والعالي لتعادل المعدلات العالمية، والتغذية الكهربائية للمشروعات الحكومية مثل العوينات وتوشكي والدلتا الجديدة وسيناء، وأيضًا جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول كبرى، والشبكة الكهربائية المصرية من أقوى الشبكات الموجودة في المنطقة في الوقت الحالي.