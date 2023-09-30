رجال يد الأهلي يفوز على بي إم سي الكونغولي ببطولة إفريقيا للأندية

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق بي إم سي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت بالجولة الثانية من دوري المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 20-11، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 37-24.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» بعد غد الإثنين، فريق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.