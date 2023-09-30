وزير الكهرباء: مصر تلقت طلبات للاستثمار في الطاقة المتجددة نتيجة الثقة بقدرات الدولة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% لعام 2030، وهناك 28 ألف ميجا وات طلبات للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسنبدأ بحوالي 7000 ميجا وات.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نحن نتحدث عن 2.45% مشروعات إضافية وتحت الإنشاء، ولدينا عروض في مشروعات الطاقة متجدده، وهذا يبين ثقة العالم في قدرة مصر سواء من الشبكات القوية أو الطاقة الشمسية والرياح.

‏وأوضح أن المحور الرابع شبكات كهربائية تستوعب قدرات الطاقة المتجددة، وجارٍ إعداد دراسة دمج قدرات تصل إلى 126 جيجا وات من الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح وسنحصل على الدراسة النهائية في نهاية أكتوبر.