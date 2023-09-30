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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امبراطورية الأكاذيب.. الصين تهاجم أمريكا بعد تقرير تمويل الدعاية المضللة

علم الصين
علم الصين

ردت الصين، اليوم السبت، على اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لها بتمويل الدعاية المضللة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان،: إن تقرير تمويل الدعاية المضللة تجاهل الحقائق، وهو في حد ذاته معلومات كاذبة.

وقالت بكين إن وكالات وزارة الخارجية الأمريكية التي أصدرت التقرير “كانت مصدر معلومات كاذبة ومركز قيادة ’الحرب المعرفية‘”.

وأضافت: "لقد أثبتت الحقائق مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية.

وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الحكومة الصينية تنفق مليارات الدولارات سنويًا في "حملة عالمية، تهدف إلى التضليل باستخدام الاستثمارات في الخارج، ومجموعة من التكتيكات، لتعزيز أهداف بكين الجيوسياسية، وقمع الانتقادات لسياساتها.

وقال التقرير الصادر عن مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تأسس عام 2016 لمواجهة الدعاية الأجنبية والمعلومات المضللة في الخارج، إن بكين "استثمرت مليارات الدولارات لبناء نظام عالمي للمعلومات، يعزز دعايتها ويسهل الرقابة، ويسهم في نشر المعلومات المضللة".

ويخلص التقرير إلى أن "جهود التلاعب بالمعلومات التي تبذلها الصين، تشتمل على 5 عناصر أساسية: الاستفادة من الدعاية والرقابة، وتعزيز الاستبداد الرقمي، واستغلال المنظمات الدولية والشراكات الثنائية، والجمع بين الاستقطاب والضغط، وممارسة السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية".

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