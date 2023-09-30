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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية السنغالية تعترض قاربين يحملان 272 مهاجرا غير شرعي

مهاجرين
مهاجرين

اعلنت البحرية السنغالية عن أنها اعترضت قاربين خشبيين يحملان 272 مهاجرا غير شرعي على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل العاصمة دكار .

وقالت في منشور على الإنترنت يوم السبت إن سبعة أطفال و16 امرأة كانوا من بين الركاب الذين تم إعادتهم إلى قاعدة بحرية في دكار.

وشاركت صورة لسفينة صيد مطلية بألوان زاهية في المحيط المفتوح، مكتظة بالأشخاص الذين ليس لديهم مأوى من العوامل الجوية.

يتحدى آلاف المهاجرين مئات الأميال من المحيط الذي يفصل أفريقيا عن أوروبا كل عام في بحث يائس عن حياة أفضل. الصيف هو الفترة الأكثر ازدحاما للمعابر.

ولقي ما لا يقل عن 559 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري في عام 2022، بينما توفي أو فقد 126 شخصا على نفس الطريق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع تسجيل 15 حادث تحطم سفينة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وفي أغسطس/آب، نجا 37 شخصاً فقط بعد أن غرق قارب مهاجرين يحمل 101 شخصاً من السنغال في المحيط دون وقود لأسابيع.

البحرية السنغالية العاصمة دكار

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