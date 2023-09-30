الأسبوع الـ 39.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، أن آلاف الإسرائيليين قد شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها للتعديلات القضائية، للأسبوع الـ39 على التوالي.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد خرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا وكريات شمونة غيرها.

وقام متظاهرون بإغلاق ممرات شارع أيالون وسط تل أبيب، ورفعوا لافتات احتجاجية وحملوا المشاعل، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية بعد 25 دقيقة من إغلاق الطريق، وتعتقل اثنين منهم.

وتأتي تظاهرات هذا الأسبوع وسط انقسام داخلي في المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للديمقراطية بشأن اشتباكات "يوم الغفران" في تل أبيب، وجلسة المحكمة العليا التي عقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات ضد تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

وقال قادة الاحتجاجات في بيان، إن "حملة حكومة الدمار لدينا لسحق الأنظمة القضائية الإسرائيلية مستمرة هذا الأسبوع، حيث وجهوا تهديدات جنائية ضد قضاة المحكمة العليا".

وأضافوا أن "التهديدات بإعادة العمل بالتشريع الدكتاتوري بعد عودة الكنيست من عطلتها الصيفية، والسيطرة العدائية على وسائل الإعلام، تؤكد عمق الخطر"، محذرين من أن "أزمة دستورية تلوح في الأفق".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".