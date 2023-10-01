عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: والدي لم يكن راضيا عني حتى لحظة وفاته

الهام شاهين
الهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة، معقبة "لا يوجد رجل عايش طوال عمره مع امرأة واحدة ومخلص لها جدا.. هذا شيء نادر جدا".


وتابعت إلهام شاهين، خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد": "البعض يبرر أن الشرع محلل له وله الحق يعمل كده.. بس أنا بشوف أنا حقوق الراجل والست المفروض تبقى متساوية ومفيش حاجه اسمها الشرع مديك تتجوز أكتر من واحدة وأنا ضد تلك الفكرة والمبادئ لكن ده فكر معظم الرجالة".


وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها تعرضت لعدة صعوبات خلال بداية مسيرتها الفنية، مع نجوم ومخرجين كبار ويستطيعون أذيتها، كما أن والدها لم يكن راضيا عنها حتى لحظة وفاته بسبب تعرضها للمشاكل خلال مسيرتها، كما أن والدها كان غاضبا منها عندما كانت تريد أن تطعمه خلال فترة مرضة عندما طلب منها الطبيب المعالج له ذلك وقام برمي الطبق في وجهها وهو ما أغضبها بشدة.

واختتمت إلهام شاهين، أنها لم تطلب من والدها أن يسامحها وينتهي خلافهما كونها لم تعلم أنه سيرحل في ذلك التوقيت، حيث ورثت صفة العند منه والبعض قال لها أنها تشبه والدها بشكل كبير في الطباع والصفات.

إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

موضوعات متعلقة

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان محمد فريد

وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

فوي فوي فوي في المقدمة.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي

نصائح كاملة أبو ذكري لـ نيللى كريم بشأن مسلسل رمضان 2024

الحياة حلوة يستضيف صناع السينما الأجانب المشاركون بأولادنا في مدينة الإنتاج الإعلامي

إقبال جماهيري كبير على فعاليات ملتقى أولادنا

الحياة حلوة.. أمسية فنية بالملتقى السابع لذوي القدرات الخاصة بالهناجر

ترشيحاتنا

الحجز على أرصدة كهربا .. 8 مفاجآت قبل انتخابات الزمالك

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 1-10-2023

أحمد موسى: آلاف المعلمين أعلنوا تأييد السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة

انتظرها المستخدمون 13 عاما.. واتساب WhatsApp على وشك إصدار هذه الميزة

إنبي يتعهد بالتصعيد للمشاركة في السوبر المصري .. ومفاجأة بشأن محمد حمدي

هل تتأثر مصر بإعصار إلياس؟.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ