إلهام شاهين: والدي لم يكن راضيا عني حتى لحظة وفاته

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة، معقبة "لا يوجد رجل عايش طوال عمره مع امرأة واحدة ومخلص لها جدا.. هذا شيء نادر جدا".



وتابعت إلهام شاهين، خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد": "البعض يبرر أن الشرع محلل له وله الحق يعمل كده.. بس أنا بشوف أنا حقوق الراجل والست المفروض تبقى متساوية ومفيش حاجه اسمها الشرع مديك تتجوز أكتر من واحدة وأنا ضد تلك الفكرة والمبادئ لكن ده فكر معظم الرجالة".



وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها تعرضت لعدة صعوبات خلال بداية مسيرتها الفنية، مع نجوم ومخرجين كبار ويستطيعون أذيتها، كما أن والدها لم يكن راضيا عنها حتى لحظة وفاته بسبب تعرضها للمشاكل خلال مسيرتها، كما أن والدها كان غاضبا منها عندما كانت تريد أن تطعمه خلال فترة مرضة عندما طلب منها الطبيب المعالج له ذلك وقام برمي الطبق في وجهها وهو ما أغضبها بشدة.

واختتمت إلهام شاهين، أنها لم تطلب من والدها أن يسامحها وينتهي خلافهما كونها لم تعلم أنه سيرحل في ذلك التوقيت، حيث ورثت صفة العند منه والبعض قال لها أنها تشبه والدها بشكل كبير في الطباع والصفات.