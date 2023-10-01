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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يخفي ملامح الأنوثة.. إلهام شاهين تنتقد نقاب الفتيات

الهام شاهين
الهام شاهين

انتقدت الفنانة إلهام شاهين، طريقة بعض الشيوخ في تقديم النصائح، موضحة أنها تريد مناقشة عدة قضايا فنية في أعمالها مثل ختان الإناث وزواج القاصرات وارتداء الفتيات النقاب في عمر السابعة وبذلك يقضون على طفولتها.


وقالت إلهام شاهين، خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد": "في حاجات كتير بتتعمل غلط والبنت بتتربي على كده، في بنات بينقبوهم وهما صغيرين وأنا شوفت طفلة وهي داخلة المدرسة.. أنا مش ضد بس الإنسان لازم يختار هو عاوز إيه في سن الطفولة وهي لا تزال فيها ملامح الأنوثة علشان تخفيها".

 

وتابعت إلهام شاهين: القانون يجرم زواج القاصرات لكن في ناس بتزور سن البنت علشان يجوزوها وهي صغيرة وفي ناس بتجوز بناتهم عرفي مؤقتا لحد سن معين وبعدها يتم توثيق الزواج والمفروض الأب والأم هما اللي يتتعاقبوا".

واختتمت إلهام شاهين حديثها بأن بعض الشيوخ يقولون كلام خاطئ مثل من حق الزوج أن يضرب زوجته، وليس هناك شي في الدين يحث على ذلك وهناك أفكار أخرى غير صحيحة مثل عدم معالجة المريض لأن من يفعل ذلك سيؤخر المريض على لقاء ربه وهناك أشخاص مؤمنة بآراء هؤلاء الشيوخ.

إلهام شاهين

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