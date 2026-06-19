مصرع شخص طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة أرض الحافي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة خلال مشادة كلامية تطورت مشاجرة بسبب اعتراضه على وقوف شخصين أسفل منزله وإزعاج سكان المنطقة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط شاب مصابًا بطعنة قاتلة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة الشاب "أدهم ن" متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات أن المجني عليه دخل في مشادة كلامية مع شابين عاطلين بعدما طالبهما بعدم التواجد أسفل منزله والتسبب في إزعاج الأهالي، إلا أن الخلاف تطور سريعًا إلى اعتداء، قام خلاله أحد المتهمين بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع تكليف المباحث بسرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.