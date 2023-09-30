لعشاق الفرنساوي.. سعر بيجو 206 في مصر

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

ظهرت السيارة بيجو 206 عالمياً للمرة الأولى في عام 1998، واعتبرت بديلا لطرازات بيجو 206 بتصميم هاتشباك سوبر ميني، ظهرت كذلك منها نسخ سيدان في مصر ولكن الأشهر محلياً وعالمياً منها نسخ الهاتشباك.

بيجو 206

مواصفات السيارة بيجو 206 موديل 2000

توفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1100 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 60 حصانا، أو 1400 سي سي بقوة 75 حصانا، ونظام جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر.

تأتي السيارة بيجو 206 موديل 2000 بعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

بلغت قراءة العداد في السيارة بيجو 206 موديل 2000 نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.

بيجو 206

أسعار السيارة بيجو 206 موديل 2000 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.