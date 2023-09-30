أستاذ علاقات دولية : عزل بايدن الآن أمر صعب .. فيديو

أكد الدكتور إدموند غريب، استاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون من واشنطن، أن هناك اعتقاد لدى عدد من الجمهوريين في المجتمع الأمريكي أن جو بايدن الرئيس الأمريكي أساء استخدام سلطاته، مشددًا على أنهم يريدون مساءلة بايدن لمعرفة هذه العملية، موضحًا أن هناك شركاء لنجل الرئيس بايدن في عمليات تحويل الاموال واساءة استخدام السلطة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن هناك صراع آخر دائر الآن في أمريكا، بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموضوع الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاكمته وهو يواجه الآن 4 محاكمات.

وتابع: "الجمهوريين إذا وجدوا أدلة سيتم عزل جو بايدن.. لكن لا اعتقد أن هناك أعضاء كافية من أجل عزل بايدن.. لكنه شئ صعب".