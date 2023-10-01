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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. محمود البزاوي يروي تفاصيل قصة حبه مع زوجته وتصريحات نارية من إلهام شاهين

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمود البزاوي و إلهام شاهين، وغيرهما من نجوم الفن:

 

 

محمود البزاوي يروي تفاصيل قصة حبه لزوجته ولقائهما الاول

 

أعرب الفنان محمود البزاوي عن استيائه الكبير، من انشغال البشر في التفكير في الماضي او المستقبل، وعدم الالتفات للحاضر، أو التعايش مع اللحظة، حيث أوضح أن إيمان البشر حاليًا اصبح مربوطًا بفكرة الموت، أو الخوف من المستقبل، كما أشار إلى أنه شعر باليأس والانكسار، بسبب عدم تقديره في عمله.

 

والدي كان غضبان مني حتى عند وفاته ..إلهام شاهين تفجر مفاجأه

 

قالت الفنانة إلهام شاهين، أنه لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة، معقبة :"مفيش راجل عايش طول عمره مع امرأة واحدة ومخلص ليها جدا ده يبقى شيء نادر جدا".

 

في عيد ميلاد بهاء سلطان.. مشوار ناجح وأغاني تعلق بها الجمهور

 

يحتفل الفنان بهاء سلطان بعيد ميلاده اليوم ، حيث برع في تقديم العديد من الاغاني التي تظل في اذهان الجمهور.

 

مبقاش عندنا سينما.. رانيا فريد شوقي تعلق عن عدم تواجدها في السينما.

 

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان الفضائيات العربية، عن مسلسل "المداح3" الذى عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

 

إلهام شاهين محمود البزاوي

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