أخبار الفن.. محمود البزاوي يروي تفاصيل قصة حبه مع زوجته وتصريحات نارية من إلهام شاهين

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمود البزاوي و إلهام شاهين، وغيرهما من نجوم الفن:

أعرب الفنان محمود البزاوي عن استيائه الكبير، من انشغال البشر في التفكير في الماضي او المستقبل، وعدم الالتفات للحاضر، أو التعايش مع اللحظة، حيث أوضح أن إيمان البشر حاليًا اصبح مربوطًا بفكرة الموت، أو الخوف من المستقبل، كما أشار إلى أنه شعر باليأس والانكسار، بسبب عدم تقديره في عمله.

قالت الفنانة إلهام شاهين، أنه لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة، معقبة :"مفيش راجل عايش طول عمره مع امرأة واحدة ومخلص ليها جدا ده يبقى شيء نادر جدا".

يحتفل الفنان بهاء سلطان بعيد ميلاده اليوم ، حيث برع في تقديم العديد من الاغاني التي تظل في اذهان الجمهور.

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان الفضائيات العربية، عن مسلسل "المداح3" الذى عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.