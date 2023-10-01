مرشح رئاسي محتمل: أطالب بفرض ضريبة 5% علي دخل المدارس الاستثمارية

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، إن في حال فوزه في الانتخابات سوف يطالب بفرض ضريبة قدرها 5% علي دخل المدارس الإستثمارية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواطنين غير قادرين علي دفع مصروفات التعليم.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه لا سبيل لتطوير التعليم من دون توفير المخصصات المادية اللازمة، موضحاً أنه يتبني طرح ضريبة علي دخل المستشفيات الخاصة والمدارس الدولية من أجل دعم المستشفيات والمدارس الحكومية.

وتابع حازم عمر، أنه لا يوجد مرشح يرضي جميع القطاعات، لافتاً إلى أنه يخاطب الطبقتين المتوسطة والضعيفة.