حازم عمر: لابد من التقشف الحكومي والسيطرة على حجم الاستدانة.. فيديو

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، إن السياسة العامة لبرنامجه الإنتخابي تقوم علي زيادة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض الهدر في كافة القطاعات.

وأضاف حازم عمر، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة، ويجب السيطرة علي حجم الاستدانة وعجز الموازنة.

وتابع حازم عمر، أن تقليل عجز الموازنة لا يجب أن يكون علي حساب الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل، أنه يتبني طرح رفع الضرائب علي بعض الشركات التي تحقق ربحاً يوازي 100 مليون دولار سنوياً.