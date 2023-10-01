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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عمر: لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم التعليم والصحة

حازم عمر
حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وهذا لا ينفي ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الضعيفة، مشيراً إلى أن البرنامج الانتخابي الخاص به لابد من أن يتناسب مع المواطن المصري ومتوسط دخله.

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وأضاف "عمر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل، لافتاً إلى أن يوجد دور علي المجتمع المدني والمدارس الدولية.

وتابع المهندس حازم عمر، أن لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن مصر تعاني من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة واتبني طرح يسار الوسط الذي يرسخ للتكافل.

التعليم والصحة التعليم المجاني المهندس حازم عمر القطاع الخاص المرشح الرئاسى المحتمل برنامج مساء dmc حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى

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