حازم عمر: تنظيم الإخوان يجب أن يتفكك نهائيا

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، إن ملف الإخوان شديد التعقيد، ولا يجب أن يترك هكذا، فهو عبارة عن معركة أبدية بلا نهاية.

حازم عمر يتحدث عن الإخوان

وأضاف حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا بد من عمل إجراءات، أولها، أن يفضوا اعتصامهم الفكري عن فكرة الجماعة والتنظيم؛ لأن الشعب لفظهم، ونتج عنه انقسامات واستقطابات".

وأوضح: "لن نحارب في أجيال خلف أجيال، لا بد من تفكيك التنظيم بشكل نهائي؛ لأنه محظور، وعناصر الإخوان إذا أثبتوا أنه يمكنهمم فض الاعتصام الفكري، والانصهار في المجتمع بإجراءات جادة؛ لا نريد أن نستمر في الانقسام إلى ما لا نهاية، أما من يتشبث بتنظيم محظور؛ فالقانون يأخذ مجراه معه".