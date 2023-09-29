عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عمر: تنظيم الإخوان يجب أن يتفكك نهائيا

حازم عمر
حازم عمر

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، إن ملف الإخوان شديد التعقيد، ولا يجب أن يترك هكذا، فهو عبارة عن معركة أبدية بلا نهاية.

حازم عمر يتحدث عن الإخوان

وأضاف حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لا بد من عمل إجراءات، أولها، أن يفضوا اعتصامهم الفكري عن فكرة الجماعة والتنظيم؛ لأن الشعب لفظهم، ونتج عنه انقسامات واستقطابات".

وأوضح: "لن نحارب في أجيال خلف أجيال، لا بد من تفكيك التنظيم بشكل نهائي؛ لأنه محظور، وعناصر الإخوان إذا أثبتوا أنه يمكنهمم فض الاعتصام الفكري، والانصهار في المجتمع بإجراءات جادة؛ لا نريد أن نستمر في الانقسام إلى ما لا نهاية، أما من يتشبث بتنظيم محظور؛ فالقانون يأخذ مجراه معه".

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري برنامج آخر النهار محمد الباز فضائية النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

آخر تحديث لـ أسعار الذهب| زلزال يضرب عيار 21.. و700 جنيه انخفاضا خلال أيام

موضوعات متعلقة

محمد الباز: الهيئة الوطنية للانتخابات أبطلت حجج المشككين ولن تخضع للابتزاز

الباز: وجود سيرة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي "فاتحة خير"

استشاري طب نفسي: ادعاء الشخص بأنه المهدي المنتظر يؤكد حاجته للعلاج

المتحدة: نحرص على توعية الناخبين لتقديم صورة حضارية عن عراقة مصر

سميحة أيوب: حرب أكتوبر مظلومة سينمائيا ودعائيا

جابر القرموطي: الدولة تعمل بجد على ملف المدارس التكنولوجية

سميحة أيوب: إغلاق المسرح المدرسي أثر على الشباب بشكل واضح

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية فرصة أمام الجميع

ترشيحاتنا

ياسمين علي عن فتى أحلامها: نفسي يكون شبهي

التعليم تحسم الجدل حول درس سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

اصطدام قطارين في اسكتلندا وإصابة شخصين

سوبر وبيعمل كل حاجة.. مدرب منتخب مصر السابق يتغنى بإمام عاشور

بعد التأهل.. بركات يتغنى بنجمي الأهلي وبيراميدز

مشروع مترو ضخم يخدم أهالي الإسكندرية.. تكلفته ملايين الدولارات وهذا موعد افتتاحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ