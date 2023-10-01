ترامب يهاجم ساخراً منافسيه الجمهوريين في خطاب أمام مؤيديه في كاليفورنيا|شاهد

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له الجمعة في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، وجاء ذلك في مؤتمر عرضته فضائية "يورونيوز".

، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية

ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس السابق قال "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر لى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس. ومستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب "بدوني لكان ميتا".

وأفاد التقرير، أنه وفقاً لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.