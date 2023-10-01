اقتصادي: مصر ضمن 26 دولة على مستوى العالم تنفذ التنمية المستدامة

أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الإقتصادي، والوزير المفوض الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد على عدد من الرسائل الهامة خلال مؤتمر حكاية وطن، وكان لديه مصارحة ومكاشفة مع الشعب المصري، فيما تحقق خلال السنوات السابقة.

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج ًصباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، أن مصر ضمن 26 دولة على مستوى العالم تنفذ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

حجم الجهد

وتابعت مقدمة برنامج “صدى البلد”، أنه انتقلت ميزانية الدولة المصرية من حاجز المليارات، ووصلت إلى التريليونات، وهو ما يدل على حجم الجهد الذي تم.