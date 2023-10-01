انطلاق فعاليات مهرجان الداو الدولي للفنون بالغردقة بمشاركة فنانين عالميين

انطلقت اليوم في مدينة الغردقة فعاليات مهرجان الداو الدولي للفنون، الذي يعد حدثاً فنياً وثقافياً بارزاً.

و يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر.

يشهد المهرجان مشاركة 35 فنانًا ومبدعًا من 15 جنسية مختلفة حول العالم.

ويتضمن المهرجان عرضًا فريدًا من نوعه للأعمال الفنية والإبداعية، حيث يستمر حتى يوم 10 أكتوبر، ويتزامن معه معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة خلال الفعاليات. وتمثل هذه المبادرة فرصة لـ 35 فنانًا من أنحاء العالم لعرض إبداعاتهم والتعرف على أعمال آخرين من خلال منصة عالمية.

وفي تصريح للمدير التنفيذي للداو، ملك شنودة، أوضحت أن مهرجان الداو الدولي للفنون يشكل فرصة استثنائية للفنانين للالتقاء والتفاعل مع زملائهم الفنانين من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأضافت أن المهرجان يتيح بيئة داعمة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الفنانين.

يشمل برنامج المهرجان ملتقى فنياً وندوات للفنانين وورش عمل ومتحدثين من مجالات فنية متنوعة، بالإضافة إلى معرض دولي وحفل فني وعروض موسيقية تضفي جوًا من الحماس على الفعاليات.