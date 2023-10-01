حماقي يتألق بأضخم حفلات خريجي الثانوية في الإسكندرية.. صور

أحيا محمد حماقي مساء أمس السبت أضخم حفلات خريجي مدارس الثانوية العامة بالإسكندرية وذلك على شاطئ ساحة فندق جولدن جويل بسيدي جابر للعام التاني على التوالى.



جاء اختيار حماقى لإحياء الحفل عقب استفتاء بين خريجي مدارس الثانوية العامة أجراه منظمو الحفل بهاء محمود وادهم بكرى بالتعاون مع عدد من جروب الدفعة.



من جانبه أشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية على عدد من أغانيهالتيتألقبهاطوال مشواره الفني بداية من "نفسى ابقى جنبو" ،" زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا".



كما حرص حماقي على تقديم أحدث أغانيه "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة" التى اشعلت المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

تخلل حماقي كلمة تهنئة للخريجين وأنه كان يخشى على إجهاد الفرقة خاصة أنهم وصلوا صباح الحفل من السعودية وقبله حفل الكويت ولكن بمجرد رؤيته لهم تلاشى كل التعب.

كما أعلن عن انضمام الموسيقار والملحن الكبير عمرو طنطاوي لفرقته الموسيقية وهو ما اعتبره إضافة وقيمة كبيرة.

ووجه كلمة شكر للإعلامي ممدوح موسى وأكد على اقتراب تجميع حلقات البرنامج الذى يجمعهما عن مشواره حياته.

وتلقى حماقي عددا من الهدايا من المعجبات كان أبرزها لوحتين له.

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