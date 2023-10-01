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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الشيوخ :"حكاية وطن" وثيقة سجلت بمصداقية انجازات السيسى لمصر وشعبها

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مؤتمر حكاية وطن الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة وثيقة شاملة لكل الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال توقيتات زمنية غير مسبوقة عالمياً.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن ما حققه الرئيس السيسى لمصر منذ أن تولى مسئولية الحكم فى عام 2014 لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن ، مشيداً بما تم فى هذا الحدث من عرض رائع لجميع الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات استطاعت مجابهتها والقضاء عليها ، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب المصري ولقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

ووجه المهندس محمد المنزلاوى التحية والتقدير للرئيس السيسى على جميع القضايا التى تناولها فى كلمته والتى طمأنت كل المصريين على مستقبل مصر وقدرتها بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى على تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها ، مؤكداً أن المؤتمر  كشف عن حقيقة فى غاية الاهمية وتتمثل قوة الدولة المصرية على تحقيق رؤية 2030 بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة بما فيها تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ توليه المسئولية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات عظيمة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم كله وبالتبعية شهدته مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات المشروعات القومية العملاقة رؤية 2030 التحديات الاقتصادية

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