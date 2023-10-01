اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية

أسعار الذهب اليوم

وتمثل أسعار الذهب أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسبا للشراء.



وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474

عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268

عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165

عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856

عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443

عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237

الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950

الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320

الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعا في الأوقية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث انخفضت الأوقية العقود الآجلة بنسبة 0.67 % أي ما يعادل 12 دولارا لتسجل الأوقية نحو 1866 دولارا، كما تراجعت أسعار أوقية العقود الفورية للذهب بنسبة 0.87% ما يعادل نحو 16 دولارا، لتصل الأوقية عند مستوى 1848 دولارا.

وتراجعت أسعار أوقية الفضة للعقود الآجلة نحو 1.28%، أي ما يعادل 0.29 دولار، لتصل سعر الأوقية نحو 22.45 دولارا، وارتفعت أوقية العقود الفورية للفضة بنسبة 0.80 %، أي ما يعادل 3 دولارات، لتسجل مستوى 378 دولارا.