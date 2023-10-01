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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية

أسعار الذهب اليوم

وتمثل  أسعار الذهب أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال هذه الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسبا للشراء.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن


وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474
عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268
عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165
عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856
عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443
عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237
الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950
الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320
الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب  تراجعا في الأوقية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث انخفضت الأوقية العقود الآجلة بنسبة 0.67 % أي ما يعادل 12 دولارا لتسجل الأوقية نحو 1866 دولارا، كما تراجعت أسعار أوقية العقود الفورية للذهب بنسبة 0.87% ما يعادل نحو 16 دولارا، لتصل الأوقية عند مستوى 1848 دولارا.

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سعر الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم 1-10-2023

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سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-10-2023

وتراجعت أسعار  أوقية الفضة للعقود الآجلة نحو 1.28%، أي ما يعادل 0.29 دولار، لتصل سعر الأوقية نحو 22.45 دولارا، وارتفعت أوقية العقود الفورية للفضة بنسبة 0.80 %، أي ما يعادل 3 دولارات، لتسجل مستوى 378 دولارا.

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