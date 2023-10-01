تضامن النواب: كلمة الرئيس السيسي في حكاية وطن طمأنت المصريين

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بالبرلمان التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته التاريخية أمام مؤتمر حكاية وطن ، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته بأنه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً مع الرئيس السيسى فى محاربة كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد مثمناً استشهداد بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» معلناً اتفاقه التام مع تأ كيدالرئيس السيسى على أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب وأنَّهم لن يفلتوا من العقاب وأن حسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

كما أشاد المهندس حسن المير بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته والدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن.

كما أشاد المهندس حسن المير بتأكيد الرئيس السيسى بأن الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب» ، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى طمأنت الشعب المصرى بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأنه خلال السنوات القليلة القادمة ستكون دولة كبيرة وواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا والعالم كله.