جمعية رجال الأعمال: توطين الصناعات بداية الطريق الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية|فيديو

قال الدكتور عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال ، إن الدولة قدمت دعما ماليا في بداية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات وخطوط الإنتاج بفائدة كانت ٥٪؜ ، وتم تكرار المبادرة مرة أخرى بعدها ، متابعا :" لا توجد دولة قدمت مثل هذه المبادرة في العشر سنوات الماضية".

وأردف الدكتور عمرو فتوح ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر بالأمس ٥١صناعة تتجه الدولة لتصنيعها محليا لتوفير العملة الصعبة، موضحا أن هذا هو بداية الطريق الصحيح ودعم للصناعة، وأنه كان أول المستفيدين من مبادرة دعم الصناعات.

وأشار ، إلى أن الصناعات التي أشار لها الرئيس السيسي بالأمس ستحصل على إعفاء من الضرائب العامة، وتعليق الضرائب العقارية لها لمدة ٣ سنوات، متابعا أنه يتمنى إلغاء الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء عن المصانع.

ولفت ، إلى أن هناك العديد من الصناعات التي لا تصنع في مصر، والدولة تحتاج للتركيز عليها ووضعها على قائمة واحدة لكل المستثمرين الصناعيين.