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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس في رسالة صوتية لصدى البلد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عمل وطني لكل مصري

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح خاص لصدى البلد - إن نجاح وطنا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

البابا تواضروس لـ صدى البلد: المصريون مدعوون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم صورة لمصر أمام العالم

البابا تواضروس لـ صدى البلد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عمل وطني لكل مصري

وأضاف البابا تواضروس  أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يدا بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبني وطنا والتخازل والكسل لا يبنيان الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات الهامة جدا من أجل رسم صورة لـ مصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

البابا تواضروس : الصورة أكثر من رائعة

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وفي الحقيقة الصورة أكثر من رائعة، وأنه عندما تم تجميع كافة الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة، منوها بأن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة وأن الهيئة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.

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