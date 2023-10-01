أستاذ تخطيط عمراني: مصر خرجت من تصنيف حوادث الطرق بسبب تطوير البنية التحتية|فيديو

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن البنية التحتية هي أساس التطوير، وهي من أبجديات صناعة التنمية في العالم.

وأضاف الدكتور سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر "، المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن مصر في عام 2014 كانت تحتل المركز الأول عالميا في حوادث الطرق، والآن أصبحت خارج هذا التصنيف.

وأكد أن مصر شهدت طفرة حقيقية في السكك الحديدية، وأصبحت تمثل عنصرا أساسيا للنقل سواء للأفراد أو الصناعات.

ولفت إلى أن هذه الصناعات لم تكن لتتحقق دون إصلاح للبنية التحتية للطرق، متابعا: "كنا بنقف على الدائري 3 ساعات، ودلوقتي أقصى مشوار على الدائري ثلث ساعة على الأكثر".