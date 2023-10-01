عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني: مصر خرجت من تصنيف حوادث الطرق بسبب تطوير البنية التحتية|فيديو

البنية التحتية
البنية التحتية

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن البنية التحتية هي أساس التطوير، وهي من أبجديات صناعة التنمية في العالم.

وأضاف الدكتور سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر "، المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن مصر في عام 2014 كانت تحتل المركز الأول عالميا في حوادث الطرق، والآن أصبحت خارج هذا التصنيف.

وأكد أن مصر شهدت طفرة حقيقية في السكك الحديدية، وأصبحت تمثل عنصرا أساسيا للنقل سواء للأفراد أو الصناعات.

ولفت إلى أن هذه الصناعات لم تكن لتتحقق دون إصلاح للبنية التحتية للطرق، متابعا: "كنا بنقف على الدائري 3 ساعات، ودلوقتي أقصى مشوار على الدائري ثلث ساعة على الأكثر".

التخطيط العمرانى الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج تطوير البنية التحتية صباح الخير يامصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتشار ملثمين يفرضون اتاوات على المواطنين في شوارع الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

بدء صرف معاشات أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر|تفاصيل الزيادة الجديدة

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: الأمم المتحدة فشلت في احترام قراراتها

رئيس النواب: لدينا أجندة تشريعية مهمة تتضمن العديد من القوانين يجب إنجازها

الثقافة: 550 فعالية بالمحافظات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. تفاصيل

أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك لمجموعات الكونفدرالية

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

مسلحان يحاولان تفجير مقر الداخلية التركية بالقنابل| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبو السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

بعد تركيا.. ظهور مفاجئ لـ حفرة عميقة يثير الرعب في دولة عربية

فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ