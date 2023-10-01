نتنياهو يجري مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين

قالت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات أمنية في مكتبه مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار وجنرالات الأركان العامة ومسؤولين أمنيين آخرين.

ووفقا للصحيفة العبرية فأنه لم تتم دعوة وزير الأمن الوطني القومي إيتمار بن جفير.

وأمس السبت، أفادت قناة كان العبرية بأن نتنياهو، سيعقد تقييما للوضع الأمني على خلفية التوترات في قطاع غزة ، والإنذارات العديدة باحتمال وقوع عمليات خلال "عيد العرش" اليهودي.

من جهتها، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو سيناقش الوضع الأمني الداخلي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، أيضا، خاصة خلال الفترة التي تأتي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، والتي ستنتهي اليوم الأحد.