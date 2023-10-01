أشرف زكي أول الحاضرين.. وصول جثمان محمد فريد لمسجد الحصري .. شاهد

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 01:11 م 10/1/2023 1:11:36 PM

وصل جثمان الفنان محمد فريد إلي مسجد الحصري لتشيعه إلي مثواه الأخير عقب صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر.

وخيم الحزن علي الحضور من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال الفنانين، ويعد الفنان أشرف ذكي أول الحضور.

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ الفنان القدير محمد فريد.

قالت النقابة فى بيانها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة محمد فريد

توفى اليوم الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض .

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد ومكان الجنازة والتي ستشيع غدا من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

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