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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقب تزكيته السيسي|برلماني: المشاركة بالانتخابات «واجب وطني».. وإنجازات الدولة لاينكرها إلا جاحد

النائب علاء عبد النبى
النائب علاء عبد النبى يوقع استمارة تزكية ترشح الرئيس السيسى

وقع النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "عبدالنبي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف القطاعات السبب في حرصه علي تزكيته، مؤكدًا أن ما حققه رئيس الجمهورية من مشروعات عملاقة لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد.

وأشار إلي أن بعض الآثار التي يعاني منها الاقتصاد المصري ، يأتي بسبب أحداث عالمية ، تأثرت بها جميع الدول ولكن لدينا ثقة كبيرة في جني ثمار المشروعات التي نفذها الرئيسى، مطالبًا بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتكون بمثابة رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن  المشاركة بإيجابية في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، واجب وطني خاصة أنها يترتب عليها رسم مستقبل البلاد في الفترة المقبلة معلنا تأييده التام للرئيس عبدالفتاح السيسي  واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية والطفرة غير المسبوقة في مختلف قطاعات الدولة والاستقرار التى شهدتها مصر.

استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي استمارة تزكية مشروعات عملاقة المشروعات الإقتصاد المصرى

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