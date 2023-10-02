السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات بأسعار رمزية للطلبة على بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر،عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.



يأتي ذلك الإجراء تنفيذا لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة وانطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر.



وذكر بيان أصدرته "السكك الحديد"، أن الاشتراكات المخفضة متاحة في مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، وتمنح تخفيضًا لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 90% .

صرف الاشتراكات وفقًا للمسافة

ولفت بيان الهيئة، إلى أنه يتم صرف الإشتراكات وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم، وتصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) وفي حالة ضبط الإشتراك مع شخص آخر غير صاحب الإشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.



وأضاف البيان، أن اشتراكات الطلبة يتم استخراجها لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفي حالة الطلبة التي تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي .

ويقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

ويسمح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل أي رسوم وبدون مقعد، وفي حالة رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر، كما يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يوميًا وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للوائح.