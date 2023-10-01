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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية للتمويل الإسلامي: 60 مليار جنيه حجم إصدار الصكوك في الدولة

صدى البلد

قال محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدار الصكوك في مصر بلغ حوالي ٦٠ مليار جنيه، من بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الجاري بنحو ١.٥ مليار دولار.

 

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك الذي دشنه منتدي البركة الإسلامي صباح اليوم.

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أشار البلتاجي إلي أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حاليا له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات، وأنواع الصكوك كثيرة منها علي سبيل المثال الصكوك التي أصدرت لصالح شركة بالم هيلز بنظام المشاركة بواقع ٣.٦ مليار جنيه.

 

أوضح البلتاجي أن هناك نوعين من الصكوك، الأول هو احدهما بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبا لاستغلال الرقبة أو الأصل، و كانت من نوع الاجارة.

قال إن حجم سوق الصكوك يبلغ ٣.٦ تريليون دولار، منها سيادي و منها شركات، و تزيد بنسبة ١٦ ٪ سنويا.

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