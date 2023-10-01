الزمالك يقرر صرف مكافأة الفوز على أرتا سولار للاعبين نهاية الأسبوع الجاري

قرر مسئولو نادي الزمالك صرف مكافآت التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، للاعبين والجهاز الفني، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على مكافآت الفوز على أرتا سولار الجيبوتي وفقا للائحة، بعدما رفض الجهاز الفني للفريق صرف مكافآت إضافية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي برباعية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، دوري نايل