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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

رئيس الأركان يشهد
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً لإحدى تشكيلات الجيش الثاني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لتنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد الجيش الثاني الميداني

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

الجيش الثاني الميداني

تضمن البيان عرض ملخص لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الإصطفاف، وكذلك استعراض عدداً من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها.

وأشاد رئيس الأركان بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة. 

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني
الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني قائد الجيش الثانى الميدانى القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع رئيس الأركان

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