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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع بداية العام الدراسي.. خطوات تساعد طفلك للاستيقاظ مبكراً

الاستيقاظ مبكرا
الاستيقاظ مبكرا

إيقاظ طفلك للذهاب إلى المدرسة من الأمور المزعجة التي عليك الالتزام بها يوميًا طوال الموسم الدراسي، خاصة أن أغلب الأطفال يكرهون الاستيقاظ مبكرًا ما يجعلك تلجأي إلى اتباع أساليب مختلفة لإيقاظ طفلك، أو فتح أنوار الغرفة، وقد يصل الأمر استخدام العنف .. نرصد أهم النصائح والحطوات لجعل الطفل يستقيظ بسهولة دون تعب وعناء وفرهدة كل يوم الصبح  وفقا  للخبيرة التربوية عفاف يحيى، التي أكدت  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها  لإيقاظ الطفل مبكراً :نصائح لايقاظ الطفل مبكرا

 

-الحرص على تشجيع الطفل على الاستيقاظ بكل هدوء دون انفعال أو معاملة عنف أن يكون اليوم بعد الاستيقاظ مشجعا للطفل، لأن كل هذا يوتر الطفل ويجعله يهرب بالنوم.

-تجنب ذهاب الطفل إلى ذهاب إلى غرفته للنوم فى وقت متأخر لأنه يسبب له قلق وتوتر فى اليوم التالي للدراسه ويصبح الطفل أقل تركيزا لذا نصحت الخبير التربوية عفاف يحي ، عدم تعود الطفل السهر ليحصل على قدر كافي من النوم ليصبح اليوم التالي بهمه ونشاط

- استخدمي المنبه فى غرفه الطفل، ولا تغلق المنبه حتى يستعيد الطفل نشاطه. 


- شعور الطفل بالاتزام والاستيقاظ مبكرًا لتنفيذ، المهام ،في الصباح مثل تنظيف أسنانه ارتداء زي المدرسة تناول وجبه الفطور ،ما يشعر الطفل أن عليه الالتزام

- إيقاظ الطفل قبل موعد المدرسة بوقت كافي حتى يأخذ وقته في الاستيقاظ، ويكون نشيطا عند الخروج، ولا تضطر للانفعال عليه إن تأخر قليلا.
- يمكنك فتح الستائر قبل الموعد الذي تريدين فيه إيقاظه بربع ساعة، فالشمس تعد منبهًا طبيعيًا للكثير من الأطفال.
- لإيقاظ طفلك،استخدمي طريقة المزاح والمرح  فهذا يمد الطفل بالطاقة والسعادة للنهوض من سريره بنشاط أكبر دون تذمر وكسل.


- امنعي طفلك من تناول أي مشروبات أو أطعمة تحتوي على الكافيين قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، لينام مبكرًا دون تعب.
- قدمي لطفلكِ كوبًا من الحليب الدافئ قبل النوم، إذ إنه يساعد على استرخائه وراحته.
 

استيقاظ الطفل الدراسة الاستيقاظ تشجيع الطفل العام الدراسي

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