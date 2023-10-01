محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات لمتابعة اعمال تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد وانشاء ممشي أهل المنصوره علي النيل بالمنصورة.

واكد "مختار" ان مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشي علي النيل في مسافة بطول 1250 متر حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة موضحا انه يتم الانتهاء من الاعمال خلال شهر ونصف علي الاكثر، وقال مختار ان ما يحدث علي أرض الدقهلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشروعات قومية في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظة منذ تاريخها.

وأشاد "مختار" بدور وزارة النقل وتعاونها الكامل والمثمر مع المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهية.

و اوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه يجري حاليا العمل في القطاع الاول بطول 550 متر و تم توريد الأتربة اللازمة لاستكمال الجسر والعرض الكامل حسب التصميم الجديد المعتمد ، وجاري ضبط المناسيب بالجريدر والهراس والرش بالمياه تمهيدا للبدء في الخرسانة عند منطقة الكورنيش والمتابعة مستمرة لاعمال تنفيذ المشروع بالكامل حتي يتم الانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المقرر له.

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