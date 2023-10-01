عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحماية الثروة الحيوانية.. بدء الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بالجيزة

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بدءا من الاحد 1/10/2023 بكافة ربوع محافظة الجيزة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان التي ستجوب كافة أنحاء المحافظة بكافة مستلزمات التحصين، وذلك لتحصين الأغنام والماعز للوقاية من المرض، كما يستمر تنفيذ القوافل العلاجية والارشادية  لخدمة ودعم المربين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة  وحماية الثروة الحيوانية في كافة أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب بالجيزة.

واستهدفت القوافل  خلال الأسبوع الماضي ناحية قرية  المنوات  بمركز ابوالنمرس  وقرية العزيزية بمركز البدرشين

وتم تقديم  الخدمات البيطرية المختلفة من الرش ضد الطفليات الخارجية لـعدد 1500رأس ماشية ودواب  وتقديم خدمة التجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ 1200 رأس  وسحب عينات دم لفحص للمرض البروسيلا  لعدد 56راس   وعمل فحص تناسلي لـ48 راس وعمل 37  كشف للفحص التناسلي   وعلاج 185 طائر ضد الامراض البكتيرية، وتنفيذ 3 ندوات ارشادية لتوعية المربين  لمختلف الامراض الحيوانية مثل طاعون المجترات الصغيرة واهمية التامين الصحي علي الماشية .

IMG-20231001-WA0030
IMG-20231001-WA0030
IMG-20231001-WA0023
IMG-20231001-WA0023
IMG-20231001-WA0027
IMG-20231001-WA0027
IMG-20231001-WA0029
IMG-20231001-WA0029
IMG-20231001-WA0025
IMG-20231001-WA0025
IMG-20231001-WA0028
IMG-20231001-WA0028
IMG-20231001-WA0026
IMG-20231001-WA0026
IMG-20231001-WA0024
IMG-20231001-WA0024
IMG-20231001-WA0020
IMG-20231001-WA0020
IMG-20231001-WA0021
IMG-20231001-WA0021
IMG-20231001-WA0022
IMG-20231001-WA0022
الأغنام والماعز الأمراض البكتيرية الأمراض الحيوانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الثروة الحيوانية الحملة القومية للتحصين الطب البيطري بالجيزة تحصين الاغنام والماعز حماية الثروة الحيوانية طاعون المجترات الصغيرة مديرية الطب البيطري بالجيزة مرض طاعون المجترات الصغيرة مركز ابوالنمرس مركز البدرشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتابع انتظام استقبال الطلاب بالمدارس

الجيزة ..غلق وتشميع ورشة نجارة في العمرانية

رحلات سياحية وفعاليات ثقافية وتوعوية لسكان الإسكان البديل في الجيزة

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الجيزة

الاهتمام بالنظافة.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

رفع 2100 حالة إشغال طريق بالجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي بمدارس أبو النمرس

رفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في الدقي وإزالة حواجز حديدية بشوارع العمرانية

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد إسقاط مسيرة.. إعادة توجيه 6 طائرات مدنية إلى مطارات روسية أخرى

بريطانيا ترسل جنودا للحرب في أوكرانيا.. سوناك يكشف الحقيقة

طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن نشر الأسلحة النووية في أوروبا

رئيس إقليم تيجراي: النضال ضد الحكومة الإثيوبية مستمر لحين عودة الأهالي لمنازلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ