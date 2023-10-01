للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية..نائب محافظ الجيزة يتفقد مجمع المدارس بمركز كرداسة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مجمع مدارس (أمجاد تعليم أساسي - الندي تعليم أساسي - ناهيا الثانوية المشتركة) بقرية ناهيا بمركز كرداسة لأطمئنان علي أنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد.

وقدم نائب محافظ الجيزة، التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وبمناسبة ذكري أنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب الشهابي، الطلاب بالأجتهاد والأهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول موجها بضرورة الألتزام بعوامل الأمن والسلامة، والأجراءات الأحترازية وأتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ وضمان سير العملية التعليمية.

مشيرا بأن الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير كافة وسائل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، الدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام الأدارة التعليمية بكرداسة، والمهندسة رحاب شوقي

رئيس قطاع كرداسة بمنطقة الأبنية التعليمية بالجيزة.

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