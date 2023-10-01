عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إسقاط مسيرة.. إعادة توجيه 6 طائرات مدنية إلى مطارات روسية أخرى

مطار سوتشي
مطار سوتشي

أفاد مطار سوتشي، بأن ست طائرات كان من المقرر أن تصل إلى المطار، اليوم الأحد، تمت إعادة توجيهها إلى مطارات بديلة بسبب إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة كراسنودار.

وقالت الخدمة الصحفية لمطار سوتشي، عبر “تليجرام”: “تم فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في صباح الأول من أكتوبر في مطار سوتشي. تمت إعادة توجيه ست رحلات إلى مطارات بديلة. يعمل المطار بشكل طبيعي للوصول والمغادرة من الساعة 08:20 صباحًا بتوقيت موسكو”.

وأضافت: “تم تعزيز جميع خدمات المطار للتعامل مع حركة الركاب المتزايدة ويعمل مركز العمليات”.

وقال عمدة سوتشي، أليكسي كوبايجورودسكي، عبر “تليجرام”، إن الوضع في المدينة أصبح الآن هادئًا.

بريطانيا ترسل جنودا للحرب في أوكرانيا.. سوناك يكشف الحقيقة

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

وأشار العمدة إلى أن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة كراسنودار في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم. وتم تقييد الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار سوتشي الدولي لأسباب أمنية”.

وأضاف: “كل شيء طبيعي في سوتشي”.

كراسنودار مطار سوتشي سوتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

موضوعات متعلقة

زيلينسكي: النصر قادم في الحرب ضد روسيا

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن نشر الأسلحة النووية في أوروبا

بسبب عيب خطير.. دعوات لـ أمريكا وحلفائها باتباع خطى بوتين

الأكبر في تاريخ وارسو.. مليون شخص يتظاهرون في بولندا

بداية الحرب العالمية الثالثة.. الكونجرس الأمريكي يحذر من قرار بريطاني متهور

الاعتراف بالهزيمة أو إرسال قوات أمريكية.. واشنطن تكشف مصير أوكرانيا

خوفا من الزلازل والدمار.. إغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

ترشيحاتنا

السيسي يحذر من الحرب الحديثة لهدم الدول

لحل مشاكل المواطنين.. رسائل الرئيس السيسي من حكاية وطن للحكومة والشعب| تفاصيل

السيسي يوجه بضرورة معالجة قانون الإيجارات القديمة للاستفادة من الوحدات السكنية الشاغرة

النوم سلطان| واقعة طريفة خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد أول أيام الدراسة..صور

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ