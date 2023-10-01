بعد إسقاط مسيرة.. إعادة توجيه 6 طائرات مدنية إلى مطارات روسية أخرى

أفاد مطار سوتشي، بأن ست طائرات كان من المقرر أن تصل إلى المطار، اليوم الأحد، تمت إعادة توجيهها إلى مطارات بديلة بسبب إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة كراسنودار.

وقالت الخدمة الصحفية لمطار سوتشي، عبر “تليجرام”: “تم فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في صباح الأول من أكتوبر في مطار سوتشي. تمت إعادة توجيه ست رحلات إلى مطارات بديلة. يعمل المطار بشكل طبيعي للوصول والمغادرة من الساعة 08:20 صباحًا بتوقيت موسكو”.

وأضافت: “تم تعزيز جميع خدمات المطار للتعامل مع حركة الركاب المتزايدة ويعمل مركز العمليات”.

وقال عمدة سوتشي، أليكسي كوبايجورودسكي، عبر “تليجرام”، إن الوضع في المدينة أصبح الآن هادئًا.

وأشار العمدة إلى أن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة كراسنودار في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم. وتم تقييد الرحلات الجوية مؤقتًا في مطار سوتشي الدولي لأسباب أمنية”.

وأضاف: “كل شيء طبيعي في سوتشي”.