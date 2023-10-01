بعد نجاحه بالسينما.. عرض فيلم “يوم 13” على منصة شاهد نهاية أكتوبر

أعلنت منصة "شاهد"، عرض فيلم "يوم ١٣"، ٣١ أكتوبر ويأتي ذلك بعد تصدر الفيلم شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما يستعد أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". كما بدأ داود مؤخرا في تصوير أولي مشاهده في مسلسل بعنوان " زينهم" من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

اهتم أحمد داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري، كما حقق فيلمه يوم ١٣ إيرادات تجاوزت ٣٠ مليون جنية وخاض داود أولى تجاربه في تقديم البرنامج من خلال برنامج الكونتينر والذي حقق معدل مشاهدات مرتفع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر أحدث أعماله الدرامية هو مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض رمضان ٢٠٢٢.