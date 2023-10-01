النائب أشرف ثابت يعلن تأييده لترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

أعلن النائب أشرف ثابت عضو مجلس الشيوخ، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب أشرف ثابت عضو مجلس الشيوخ إنه يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي بدأها منذ سنوات.

وتوافد أعضاء البرلمان، على قاعة البهو الفرعوني بمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024؛ حيث أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة "108" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.