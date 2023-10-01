عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أشرف ثابت يعلن تأييده لترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن النائب أشرف ثابت عضو مجلس الشيوخ، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب أشرف ثابت عضو مجلس الشيوخ إنه يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي بدأها منذ سنوات.

وتوافد أعضاء البرلمان، على قاعة البهو الفرعوني بمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024؛ حيث أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة "108" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

السيسي يحذر من الحرب الحديثة لهدم الدول

لحل مشاكل المواطنين.. رسائل الرئيس السيسي من حكاية وطن للحكومة والشعب| تفاصيل

السيسي يوجه بضرورة معالجة قانون الإيجارات القديمة للاستفادة من الوحدات السكنية الشاغرة

النوم سلطان| واقعة طريفة خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد أول أيام الدراسة..صور

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ