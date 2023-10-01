أسامة حسن يعلق على "لايك" إمام عاشور بعد فوز الزمالك في الكونفدرالية

علق اسامة حسن لاعب الزمالك السابق علي رد فعل إمام عاشور نجم الأهلي بعد فوز القلعة البيضاء على أرتا سولار الجيبوتي.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك : "اللي يقولك إمام عاشور مننا قولوا إمام عاشور إبننا.. إمام عاشور في الزمالك".

وتراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك بفوزه على ارتا سولار الجيبوتي ، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .

وقام إمام عاشور بوضع لايك علي خبر فوز الزمالك، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي'انستجرام'، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.