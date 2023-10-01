عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة الصور المتداولة حول تمثالي أسدي شارع 45

مدخل شارع 45
مدخل شارع 45

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا بشان الصورة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها عدد 2 تمثال لأسدين يتم نقلهما على سيارة نصف نقل.  

مستندات| تشكيل محكمة الإسكندرية الاقتصادية للعام القضائي الجديد

محافظ الإسكندرية: زراعة 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء

وأوضحت المحافظة في بيانها أن التمثالين ضمن عدد من المجسمات المتهالكة  المصنوعة من مادة الفايبر كانت تتواجد بالجزيرة الوسطى بمدخل الطريق الدولي الساحلي الذي يتم الآن به مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين.

وفى إطار حرص المحافظة للاستفادة من تلك المجسمات لتطوير الميادين فى المحافظة تم نقل تلك التماثيل لحفظها لحين الإستفادة منها مرة أخرى.

الاسكندرية الاختناقات المرورية التواصل الاجتماعي الحركة المرورية الجزيرة الوسطى الطريق الدولي الساحلي حركة المرور شكاوى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

سبب رغبة فريق صن داونز في الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

بحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقطاع الصحي في مصر وتوفير أجهزة لمرضى النخاع الشوكي

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ