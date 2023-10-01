محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة الصور المتداولة حول تمثالي أسدي شارع 45

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا بشان الصورة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها عدد 2 تمثال لأسدين يتم نقلهما على سيارة نصف نقل.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن التمثالين ضمن عدد من المجسمات المتهالكة المصنوعة من مادة الفايبر كانت تتواجد بالجزيرة الوسطى بمدخل الطريق الدولي الساحلي الذي يتم الآن به مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين.

وفى إطار حرص المحافظة للاستفادة من تلك المجسمات لتطوير الميادين فى المحافظة تم نقل تلك التماثيل لحفظها لحين الإستفادة منها مرة أخرى.