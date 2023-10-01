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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العتال ينهى أزمة ملابس الفرق الرياضية فى الزمالك

هانى العتال
هانى العتال

نجح المهندس هانى العتال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة فى حل أزمة ملابس الفرق الرياضية فى كرة السلة واليد والطائرة .

جاء ذلك فى اطار توجه هانى العتال بتخصيص ميزاينة حملته الانتخابية فى انتخابات نادي الزمالك لدعم النادي والمساهمة فى حل مشاكل المادية.

وقال العتال أن الزمالك يمر بمرحلة دقيقة وصعبة للغاية وتحتاج الى العمل والتكاتف والبحث عن حلول سريعة وعملية قابلة للتنفيذ من أجل انهاء الازمات التى يتسبب عدم التدخل العاجل لحلها فى تضخمها لدرجة يصعب معها حلها فيما بعد .
وأوضح العتال أن شعاره " افعال لا أقوال " نابع من حبه وعشقه لنادي الزمالك فى ظل امتلاكه القناعة التامة أن الزمالك يحتاج حاليا الى أصحاب فكر ورؤية لتقديم حلول غير تقليدية بالاضافة الى أصحاب رأى وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب .

في الوقت نفسه فقد حرصت الحملة الانتخابية للعتال على توزيع منشورات لأعضاء النادي للتوعية بطريقة الاختيار في الانتخابات المقبلة و لضمان عدم بطلان الصوت بضرورة اختيار رئيس ونائب رئيس و أمين صندوق و ٦ أعضاء فوق السن و ٣ أعضاء تحت السن.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع الي فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.

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