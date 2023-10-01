المعدات المصرية لإعمار درنة تصل إلى ليبيا.. فيديو

وصلت إلى الأراضي الليبية المعدات المصرية المخصصة للبدء في إنشاء الطرق والجسور المدمرة في مدينة درنة الواقعة شرق البلاد، بعد الدمار الذي حل بالمدينة بسبب الإعصار دانيال.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية، مقطع فيديو لوصول معدات شركات الإنشاءات المصرية الكبرى إلى منطقة الفتايح للبدء في إعادة صيانة و انشاء الطرق والجسور المدمرة الرابطة بين درنة وجوارها و إزالة الركام وترميم الطرق المنجرفة في بقية المناطق المنكوبة وذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية ولجنة الإعمار.

وتعرضت ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي، لدمار كبير بسبب العاصفة دانيال التي ضربت مدن شرق ليبيا وتسببت في دمار سدين في مدينة درنة، ومصرع أكثر من 4 آلاف شخص.