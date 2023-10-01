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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على برتوكول لإقامة معرض دائم للغرفة التجارية بالمنصورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


اعتمد اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توقيع برتوكول لإقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بمدينة المنصورة يضم جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في متناول المواطنين للحد من غلاء الأسعار.. 

وقال "مختار"ان المعرض الدائم بالمنصورة سيقام علي مساحة 800 متر مربع بشارع بورسعيد امام مساكن مشعل ويعد بداية وانطلاقة نحو اقامة معارض دائمة مماثلة بباقي المراكز والمدن علي مستوي المحافظة.. 

واشار "مختار" إلى ان المعرض يتم افتتاحه خلال الايام القليله القادمة من شهر اكتوبر الجاري للمساهمة في توفير السلع للمواطنين وضبط وتخفيض اسعار السلع والمنتجات بالاسواق.

واكد "مختار" علي ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة لرفع المعاناة عنهم.

ووجه مختار الشكر وتقدير للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة وللغرفة التجارية بالدقهلية ولتجار الدقهلية علي تكاتفهم من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهليه وهذا ليس بجديد عليهم.

 وقع البروتوكول المهندس احمد رعب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالدقهلية عن الغرفة التجارية والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن مديرية التموين ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة عن رئاسة حي غرب القائمة علي تدبير ارض المعرض.

وحضر التوقيع  باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و نهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية ورضا سلامه مدير عام الاعلام وأشرف جاد عضو العلاقات العامة والمراسم بديوان عام المحافظة، وايهاب سيف ممثلا عن الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالمنصورة.

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أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التموين بالدقهلية التجارة والصناعة الغرفة التجارية بمدينة المنصورة بالغرفة التجارية منتجات بأسعار مخفضة وكيل وزارة التموين بالدقهلية

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