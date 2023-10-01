ليل يفوز على لوهافر 2ـ0.. وتعادل نيس مع بريست في الدوري الفرنسي

حقق ليل فوزا ثمينا على مضيفه لوهافر بهدفين نظيفين في المباراة جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب جول ديشاسو في إطار الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي ليل كل من إيدور زيجروفا في الدقيقة 40 ويوان ساليمار لاعب لوهافر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52.

ورفع ليل رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 9 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة نيس وضيفه ستاد بريست، ورفع بريست رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر، بينما وصل رصيد نيس إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن ستاد ريمس صاحب المركز الثالث.

وفاز تولوز على ضيفه ميتز بثلاثية نظيفة سجلها كل من: نيكلاس شميدت في الدقيقة 31 وتهيجس دالينجا في الدقيقة 43 وفرانك ماجري بالدقيقة 82.

ورفع تولوز رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ميتز عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

