احمد سليمان يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك.. تفاصيل

أعلن أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس ادارة الزمالك في الانتخابات القادمة، حل أزمة الرواتب المتأخرة داخل قطاع السباحة بالنادي ، وذلك في ظل توجيه أموال القائمة الموحدة لدعم النادي.

وكتب احمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك "بيان - القائمة الموحدة تعلن حل أزمة الرواتب المتأخرة داخل قطاع السباحة بالنادي منذ 9 أشهر.. الزمالك أولا، القائمة، الموحدة"

وعلي جانب آخر حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.